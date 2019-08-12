В Динской оборудовали места для пожилых больных

На базе круглосуточного стационара Динской центральной районной больницы появилось пять новых гериатрических коек. Они нужны для оказания медицинской помощи людям пожилого возраста.

«Теперь к ранее организованному в районной поликлинике гериатрическому кабинету присоединился стационарный этап оказания этого важного вида первичной специализированной медпомощи», – со ссылкой на региональный минздрав уточнила пресс-служба Администрации Краснодарского края.

Там же прокомментировали, что гериатрические кабинеты – это профильное подразделение, где помимо всех специалистов, обследование и лечение проводит врач по заболеваниям пожилых людей.

Работа проведена в рамках национального проекта «Демография».