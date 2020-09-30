В Динской один автомобиль столкнулся с двумя другими

В Динской один автомобиль столкнулся с двумя другими

В Динской один автомобиль столкнулся с двумя другими

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10 дней назад Газета РВСДинскаяДинской районДТП в ДинскойНовости Динского района

Еще об одной аварии сообщили нам вчера динчане. Случилась она на пересечении улиц Красной и Кирпичной. 

Вот официальная версия Госавтоинспекции Динского района.  

29 сентября в 10 часов 45 минут в Динской на регулируемом перекрестке Красной и Кирпичной произошло ДТП.

Водитель авто «Лада-Приора» не предоставил преимущество в движении машине «Лифан Х60», которая двигалась по главной. ТС столкнулись. После это автомобиль «Лада» продолжил движение и вырезался на стоящее авто ВАЗ-21041-30. В результате ДТП пострадавших нет.

«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и осторожны. Соблюдайте правила дорожного движения, четко следуйте требованиям дорожных знаков и разметки», – призывает начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.

Комментарии

сеня
сеня 10 дней назад

Так перекрёсток регулируемый же, причём тут главная?

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Пушкин
Пушкин 9 дней назад

Гибдд нужно сменить масло в голове,на зимнее!!

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