В Динской от столкновения машина въехала в забор жилого дома

7 апреля примерно в 17:35 в Динской произошло ДТП.

Водитель автомобиля ГАЗ-2217, двигался по Пролетарской со стороны Коммунальной в сторону Красной. На перекрестке с Октябрьской не уступил дорогу автомобилю "Хундай Терракан", который двигался по главной дороге. От столкновения ГАЗ въехал в забор жилого дома.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ГАЗ-2217,у нее закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.