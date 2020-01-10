В Динской от угарного газа погибла семейная пара

В ночь с 6 на 7 января 2020 года в станице Динской произошло ЧП.

В гараже частного домовладения в автомобиле от угарного газа погибла семейная пара — 30-летний мужчина и 33-летняя женщина.

Их обнаружили соседи, услышав, что в гараже работает авто. Случилось это примерно через час после гибели.

Предварительная версия произошедшего — несчастный случай.

Известно, что у супругов осталось трое детей, старшему из которых 5 лет.

«По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», - прокомментировал старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Александр Марков.



