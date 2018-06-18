В Динской отключат воду и свет

В связи с ремонтными работами на центральном водозаборе 19 июня с 9.00 до 14.00 в станице Динской будет приостановлена подача воды. Местным жителям рекомендуется сделать запасы заранее.

19 июня 2018 года с 9.00 до 13.00 в связи с ремонтом на трансформаторной подстанции энергетики отключат электроснабжение потребителей станицы Динской: в микрорайоне Солнечном, на улицах Железнодорожной, Революционной, Садовой, Первомайской, Короткой, Заводской, в переулке Фадеева.