В Динской отмечают 74-ю годовщину Дня Победы (фото, видео)

9 мая по всей стране отмечают самый трепетный народный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне. С самого утра в каждом населённом пункте России проходит акция "Бессмертный полк" - тысячи людей шествуют по главной улице своего города с портретами отцов, матерей, дедов и бабушек, братьев и сестёр - всех тех, кто в далекие годы Великой Отечественной войны приближал победу над немецко-фашистскими захватчиками. Не исключением стал и Динской район.

В 9:30 началось шествие "Бессмертного полка". Сотни динчан вместе со своими семьями прошли с фотографиями родственников, воевавших или трудившихся во времена ВОВ. Пройдя по улице Красной до мемориальной площади, участники акции поучаствовали в митинге, посвященном 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Высказав слова благодарности ветеранам, почтив память всех павших героев, динчане возложили венки и цветы к мемориалу.

Как это проходило - смотрите в фотоотчете ниже.