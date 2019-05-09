В Динской отмечают 74-ю годовщину Дня Победы (фото, видео)

В Динской отмечают 74-ю годовщину Дня Победы (фото, видео)

В Динской отмечают 74-ю годовщину Дня Победы (фото, видео)

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10 часов назад 74-я годовщина победы9 маяБессмертный полкВеликая Отечественная войнаВОВДень ПобедыДень победы в ДинскойДинскаяДинской районНовости ДинскойПамять

9 мая по всей стране  отмечают самый трепетный народный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне. С самого утра в каждом населённом пункте России проходит акция "Бессмертный полк" - тысячи людей шествуют по главной улице своего города с портретами отцов, матерей, дедов и бабушек, братьев и сестёр - всех тех, кто в далекие годы Великой Отечественной войны приближал победу над немецко-фашистскими захватчиками. Не исключением стал и Динской район.

В 9:30 началось шествие "Бессмертного полка". Сотни динчан вместе со своими семьями прошли с фотографиями родственников, воевавших или трудившихся во времена ВОВ. Пройдя по улице Красной до мемориальной площади, участники акции поучаствовали в митинге, посвященном 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Высказав слова благодарности ветеранам, почтив память всех павших героев, динчане возложили венки и цветы к мемориалу. 

Как это проходило - смотрите в фотоотчете ниже.Image titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage titleImage title

Илья Тайдаков

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