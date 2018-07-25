В Динской отметили Всемирный день шахмат

Всемирный день шахмат динские шахматисты отметили проведением турниров. Соревнования проходили по трем возрастным группам.

Среди квалифицированных шахматистов места распределились следующим образом: первое место занял Алексей Козин, второе — Манас Маркарян, тройку призеров замкнул — Николай Катуков.

Среди школьников победителем стал — Клим Рублевский, второй — Мария Кудрявцева, третьим — Гордей Пияйкин.

Среди дошкольников — первое место занял Максим Купцов, второе — Илья Чикаров, третье — Михаил Жигулин.

Все победители награждены грамотами и медалями.

Справка:

Начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации, которую основали в этот день в 1924 году.