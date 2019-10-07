Фото из архива Кубанского казачьего войска
В Динской отметят День кубанского казачества
12 октября в Динской состоится торжественное мероприятие, посвященное 323 годовщине со Дня образования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества.
Программа праздника:
11.00 – парад казаков Екатеринодарского казачьего отдела Кубанского казачьего войска (построение на против Администрации Динского района);
13:00 – массовые гулянья в честь Дня образования Кубанского казачьего войска и Дня кубанского казачества, праздничный концерт творческих коллективов муниципальных образований Екатеринодарского отдела (на фонтанной площади).
Приглашаются все желающие!
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