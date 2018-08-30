В Динской площадки для мусорных контейнеров превращаются в свалки

Перекресток Октябрьской и Широкой можно с полным правом назвать свалкой.





Свалено сюда всего и много. Жители близлежащих домов прислали в «РВС» фотографии и видео — чтобы и мы прониклись их не очень хорошим положением.

Что творится на углу улиц Широкая и Октябрьская - это просто ужас! Доходило до такого, что мусорный бак вообще воспламенился! Собаки растаскивают пакеты по окрестности. Мусор в контейнерах тлеет, идет едкий дым. Всем этим вынуждены дышать и старики, и дети. Деньги за вывоз мусора с нас требуют почему-то строго и своевременно, а убирать не спешат.





Этот случай - далеко не единственный в Динской. Весточки о площадках для мусорных контейнеров, превратившихся в свалки, поступают в «РВС» отовсюду. Так, жители улицы Мира жалуются, что куча мусора у контейнеров заняла уже почти целую полосу дороги и мешает ездить.





Обо всех этих случаях журналисты «РВС» сообщили в администрацию Динского сельского поселения. Руководитель Динской Виталий Литвинов ответил нам, что этот вопрос он возьмет под личный контроль и обсудит пути его решения с компетентными службами.

«РВС» обязательно сообщит, какие решения будут приняты.