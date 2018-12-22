В Динской по улице Мира отремонтируют освещение

В Динской по улице Мира отремонтируют освещение

В Динской по улице Мира отремонтируют освещение

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10 часов назад ДинскаяДинской районУличное освещение

О проблеме с освещением улицы Мира в Динской  в редакцию «РВС» сообщили  динчане. «Фонари у нас не горят, ходить по улице  в темное время суток страшно – ничего не видно.   Когда уже  у нас наведут порядок?».

В администрации района так прокомментировали данный вопрос:   

«Для устранения аварийной ситуации на улице Мира в станице Динской сначала необходимо произвести отключение на трансформаторной подстанции, которая является собственностью сахарного завода. Администрация Динского сельского поселения обратилась к собственнику, который произведет отключение 24 декабря, после чего ООО «Энергия» по договору с администрацией начнет восстановительные работы.  

                                                                                       

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