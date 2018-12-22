В Динской по улице Мира отремонтируют освещение

О проблеме с освещением улицы Мира в Динской в редакцию «РВС» сообщили динчане. «Фонари у нас не горят, ходить по улице в темное время суток страшно – ничего не видно. Когда уже у нас наведут порядок?».

В администрации района так прокомментировали данный вопрос:

«Для устранения аварийной ситуации на улице Мира в станице Динской сначала необходимо произвести отключение на трансформаторной подстанции, которая является собственностью сахарного завода. Администрация Динского сельского поселения обратилась к собственнику, который произведет отключение 24 декабря, после чего ООО «Энергия» по договору с администрацией начнет восстановительные работы.