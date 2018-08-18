Фото очевидца.
В Динской по Железнодорожной загорелся камыш
По сообщениям очевидцев, сухой камыш и трава загорелись сегодня, 18 августа, примерно в 10.30 в Динской по улице Железнодорожной.
Дым не сразу вызвал беспокойство жителей, ведь очень часто кто-нибудь жжет мусор.
Через дорогу огонь мог бы перенестись на жилые дома. В ожидании пожарных жители сами приступили к тушению, но своими силами справиться с таким серьезным загоранием не смогли бы.
Очевидцы сообщили, что прибыли пожарные и приступили к тушению огня.
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