В Динской по Железнодорожной загорелся камыш

По сообщениям очевидцев, сухой камыш и трава загорелись сегодня, 18 августа, примерно в 10.30 в Динской по улице Железнодорожной.

Дым не сразу вызвал беспокойство жителей, ведь очень часто кто-нибудь жжет мусор.

Через дорогу огонь мог бы перенестись на жилые дома. В ожидании пожарных жители сами приступили к тушению, но своими силами справиться с таким серьезным загоранием не смогли бы.

Очевидцы сообщили, что прибыли пожарные и приступили к тушению огня.



