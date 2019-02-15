В Динской почтили героев Афганской войны
15 февраля 2019 года в 11.00 на Мемориальном комплексе станицы Динской состялся митинг «Незабытые герои необъявленной войны», посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов.
Много добрых слов было сказано в память о солдатах, которые воевали в Афганистане, прочли стихи.
Воины-интернационалисты защищали дальние рубежи нашей необъятной Родины, они положили свои жизни за мирное небо своих потомков.
Присутствовали на мероприятии и жены, матери погибших в той страшной войне.
Главная цель таких мероприятий — передать память, привить почтение и уважение предков, которые храбро сражались за нас с вами.
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