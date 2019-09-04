В Динской почтили память погибших во время терактов

В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, на площади перед кинотеатром в станице Динской прошла мемориальная акция.

Каждый год в Динской вспоминают жертв Беслана и земляка, который героически отдал свою жизнь за других, — Андрея Туркина.

Андрей был спецназовцем группы "Вымпел", родился в городе Орске в 1975 году. Детство и юношество его прошли в Динской, где он закончил школу № 1 и техникум. Во время трагических событий в Беслане 1 сентября 2004 года он вошёл в числе первых в школу, захваченную террористами. Ликвидировав одного из боевиков, Андрей заметил, что один из бандитов вырвал чеку у гранаты и вот-вот собирается бросить ее в толпу детей. Не раздумывая ни минуты, спецназовец повалил террориста и накрыл своим телом гранату. Благодаря профессионализму Андрея Туркина заложники не пострадали, однако сам герой получил ранения, несовместимые с жизнью.

На площади перед кинотеатром собравшиеся зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.



