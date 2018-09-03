В Динской почтили память жертв терактов

Сегодня, 3 августа 2018 года, в 18.00 возле киноцентра «40 лет Победы» прошла акция памяти в День солидарности в борьбе с терроризмом.

Динчане пришли, чтобы почтить память жертв терактов. В ходе мероприятия зажгли свечи, сказали слова утешения.

14 лет назад в эти дни случилась одна из самых трашных трагедий нашего времени - теракт в школе № 1 города Беслана.

Погибло 333 человека, из них 186 детей.

Тогда в ходе спасательной операции героически погиб наш земляк Андрей Туркин, закрывший собой заложников от взрыва гранаты. Ему посмертно присвоено звание Героя России. Его именем названа улица в Динской и 1-я школа.