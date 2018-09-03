В Динской почтили память жертв терактов
Сегодня, 3 августа 2018 года, в 18.00 возле киноцентра «40 лет Победы» прошла акция памяти в День солидарности в борьбе с терроризмом.
Динчане пришли, чтобы почтить память жертв терактов. В ходе мероприятия зажгли свечи, сказали слова утешения.
14 лет назад в эти дни случилась одна из самых трашных трагедий нашего времени - теракт в школе № 1 города Беслана.
Погибло 333 человека, из них 186 детей.
Тогда в ходе спасательной операции героически погиб наш земляк Андрей Туркин, закрывший собой заложников от взрыва гранаты. Ему посмертно присвоено звание Героя России. Его именем названа улица в Динской и 1-я школа.
Комментарии
3 сентября, а не августа, держу в курсе)