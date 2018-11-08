В Динской подростки

7 ноября 2018-го года в редакцию «РВС» прислали видео, на котором запечатлены подростки, очень активно играющие с фигурами медведей в центральном парке Динской.



Медведи эти — так называемые малые архитектурные формы, элементы ландшафта. Поставлены они для украшения, но никак не для катания и прочих действий, которые может сотворить человек.

Но группе подростков явно было не до этого. Сначала они по двое сидели на фигурах, затем пытались сдвинуть их с места.

Публикация видео в социальных сетях «РВС» вызвала резонанс среди подписчиков. В «Инстаграм» жители так прокомментировали эту ситуацию:

«Очень жаль таких подростков, воспитания ноль. Как дикари...», «Один раз в подобной ситуации сделала замечание - была послана по своим делам» «Из-за такой молодёжи, ничего в станицах и не делают приличного, потому как все ломают», «Бедных медведей оседлали...», «Куда родители смотрят? Оштрафовать их надо за своих детей. Чтоб научили уважать чужой труд!», «Камер видеонаблюдения надо побольше установить и вывести на пульт, чтоб не допускать такие действия», «Надо сделать, чтобы медведи слегка били током, и будет все в порядке», «Когда мы с годовалым ребёнком по газону топали с краю, нас хотели оштрафовать, а тут такое...», «Сначала вы садите маленького ребенка на мишку, сами показывая пример, а потом вот такие детки вырастают...», «Директор парка на данный момент в Туапсе улицы расчищает...».

8 ноября обратились в «РВС» и парни, ставшие героями видео.

В социальной сети ВКонтакте они написали нам, что согласия на съемку не давали, мы «оскорбили личностей на видео» и многое другое.

Лучшая защита — нападение? В данном случае это так. Признать тот факт, что они поступили некрасиво, что им просто стыдно, молодые люди не смогли. Выдвинуть свои обвинения и требовать выполнения своих условий — поспешили.

За комментарием по данному факту мы обратились в ОМВД России по Динскому району. Там нам ответили, что в отделе по делам несовершеннолетних в курсе произошедшего, сейчас ведется проверка. К тому же сегодня, 8 октября, возле фигур медведей установлена табличка с обращением к посетителям парка не залезать и не расшатывать декоративные фигуры.







К сожалению, табличка мало кого останавливает. Когда мы делали это фото, верхом на медведях сидели две девочки — дошкольница и ее более старшая подружка. Выстроили элементы деревянной дорожки в качестве подставок и «расшатывали» медведей. Увидев, что журналист собирается сделать фото, девочки сбежали.











