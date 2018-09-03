Как сообщили нам наши читатели, в пятницу, 31 августа, в небольшом продуктовом магазине станицы Динской случилось следующее.

В помещение зашел мужчина и спросил, в какую цену пастила фруктовая. Продавец ответила, что 60 рублей. Он попросил две упаковки, протянул тысячную купюру, сказал, что сейчас поищет мелочь, чтобы сдача составила 900 рублей. Но свою купюру он не отдал, а спрятал в кошельке. Продавец вовремя заметила, что он ей тысячу не дал и, отсчитав сдачу, потребовала деньги. Мужчина стал говорить, что он деньги отдал. Тогда продавец предложила посмотреть видеозапись с камеры. После этих слов мужчина быстро покинул магазин.

Бдительность продавца позволила ей пресечь мошеннические действия покупателя и сохранить тем самым средства в кассе.

По этому факту написано заявление в полицию.

Владельцы магазина опасаются, что мужчина попытается обмануть и других кассиров. Поэтому и рассказали о случившемся "РВС". На видео, присланном в редакцию, хорошо заметны манипуляции мошенника.

Продавцы, кассиры и владельцы торговых точек, будьте бдительны!

Напомним, в марте этого года подобный случай уже был зафиксирован в Динском районе. Тогда "покупатель" таким же образом хотел получить сдачу.