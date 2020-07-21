В Динской после ливня подтопило дворы
21 июля Динская “поплыла”. Результатом продолжительного ливня стали подтопленные улицы и дворы местных жителей. Так, нам пришло обращение с улицы Луначарского (участок между Октябрьской и Коммунальной). Владельцы сняли видео в своем дворе, который был полностью в воде. Позже жильцы позвонили в аварийную службу, приехала машина, которая помогла откачать воду.
Еще одна жалоба пришла от жителей Коммунальной. Они тоже жаловались на затопления. По их словам, на квартальном собрании они писали заявление в администрацию, чтобы почистили каналы на улице Калинина, туда должна уходить вода во время дождей, но им пришел отказ. Мы обратились в администрацию Динского поселения, чтобы они прокомментировали эту ситуацию. Ожидаем ответа.
При этом вода стоит не только во дворе. У жительницы, которая прислала видео, жидкость оказалась и в доме, в нескольких комнатах образовались лужи.
С улицы Школьной пришло сразу два обращения. Вот одно из них:
“После дождей каналы полные, во дворе стоит вода. На улице Краснодарской большой канал, куда должна уходить вода, тоже полон. Не знаем, куда обратиться”.
Как сообщили в администрации Динского поселения, люди могут обращаться к ним. Работники оперативно выезжают по указанным адресам, при необходимости подключают специальные службы для откачки воды.
Если ваше домовладение оказалось подтопленным, вы можете обратиться в администрацию Динского сельского поселения по номеру 8 (86162) 6-38-08 и оставить заявку.
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