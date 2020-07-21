В Динской после ливня подтопило дворы

Еще одна жалоба пришла от жителей Коммунальной. Они тоже жаловались на затопления. По их словам, на квартальном собрании они писали заявление в администрацию, чтобы почистили каналы на улице Калинина, туда должна уходить вода во время дождей, но им пришел отказ. Мы обратились в администрацию Динского поселения, чтобы они прокомментировали эту ситуацию. Ожидаем ответа.

При этом вода стоит не только во дворе. У жительницы, которая прислала видео, жидкость оказалась и в доме, в нескольких комнатах образовались лужи.



