В Динской построят 37 контейнерных площадок

В Динской специалисты администраций района и сельского поселения обследовали территории станицы, после чего выбрали 37 точек, где появятся контейнерные площадки для мусора.

На их организацию, обустройство и содержание в этом году из районного бюджета выделено 2 миллиона 100 тысяч рублей.

На площадках разместят контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов, еще на нескольких появятся раздельные – для пластика или бумаги. Установку планируют завершить до конца 2019 года.