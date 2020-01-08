В Динской повредили машину в гараже. Ищут свидетелей

В новогодние праздники по Динской прокатилась волна попыток и непосредственно ограблений автомобилей.

1 января примерно в 9-10 часов утра на улице Красной, 107, в гаражах многоквартирного дома попытались проникнуть в автомобиль ВАЗ 2107 темно-зеленого цвета, который стоял в гараже.

Как рассказывает владелец машины, злоумышленники выдавили стекло, а также помяли водительскую дверь.

«Дело в том, что двери в гараж я еще не успел поставить, поэтому эти люди беспрепятственно зашли туда. Ногами пытались выбить стекло. На нем и на двери даже остались отпечатки обуви», - объясняет мужчина.

Он обнаружил свое авто в таком виде в 13.10 того же дня и сразу вызвал полицию.

Как выяснилось позже, соседи слышали шум, но не придали этому значение.

Если вам что-то известно о данном преступлении, владелец авто просит сообщить ему об этом по телефону: 8 (966) 740-16-53 — Сергей.





О других случаях ограблений авто в Динской можно прочесть в этом материале.