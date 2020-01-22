В Динской появился новый автобусный маршрут?

На время реконструкции улицы Коммунальной в станице Динской движение транспорта было перекрыто.

Когда же улицу открыли, по ней начали ездить и автомобили, и автобусы.

Люди начали сейчас интересоваться, какие маршруты сейчас проходят по Коммунальной: «Вроде как новый маршрут появился. Сейчас автобус едет по данной улице. Что это за маршрут?»

Журналист «РВС» обратилась в администрацию МО Динской район, где ей пояснили, что новых маршрутов в станице Динской не появилось. Сейчас по улице Коммунальной проезжает только автобус №14 «Дачи - вокзал». Но он двигается по ул. Кирпичной, сворачивая на Коммунальную, и доезжает до Садовой.

Другие внутристаничные маршруты там не проходят.

Представители перевозчика ИП Медведев информацию подтвердили.



