В Динской появится еще один крытый бассейн

В этом году в планах начать строительство крытого плавательного бассейна в станице Динской на территории школы № 1.

Как сообщает глава администрации Динского района Сергей Пономарев на своей личной странице в «Инстаграме», вчера, 23 августа, губернатор подписал постановление о выделении краевой субсидии нашему району на сумму 119 миллионов 760 тысяч рублей.

Посещать бассейн удобно будет не только учащимся, но и жителям микрорайона консервного завода. Кроме того, этот вариант хорошо подойдет для жителей Мичуринского, Первореченского и Васюринского поселений.

Напомним, полгода назад заместитель главы администрации Динского района по вопросам ЖКХ и градостроительства Юрий Савенко сообщал «РВС» о том, что в 2017 году от ГАУ КК «Краснодкрайгосэкспертизы» уже получено положительное заключение на проектную документацию, результаты инженерных изысканий, а также на проверку достоверности определения сметной стоимости этого объекта.