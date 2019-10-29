В Динской появится еще одно кладбище?

В редакцию «РВС» сегодня, 29 октября, начали массово обращаться читатели с вопросом, правда ли, что в станице Динской появится еще одно кладбище? Где оно будет находиться?

Как стало известно «РВС» из источников близких к администрации, второе кладбище действительно появится. Находиться оно будет по улице Шевченко за кондитерской фабрикой.

Сейчас начинаются подготовительные работы на участке, который отведен под захоронения.

Журналист выехал на предполагаемое место. Пока что там лишь возвышаются горы земли, которую, скорее всего, используют для кладбища.

«РВС» направила запрос и ожидает официального комментария от администрации.