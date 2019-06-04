В Динской пожарные провели акцию «Мое безопасное лето»





1 июня, в «Международный день защиты детей» Динской пожарно-спасательный гарнизон совместно с органами местного самоуправления и сотрудниками ОНД и ПР по Динскому району, на Фонтанной площади станицы Динской провели Всероссийскую акцию «Мое безопасное лето». Цель ее - популяризация культуры безопасного поведения в летний период среди подрастающего поколения.

Так, была организована выставка аварийно-спасательного оборудования. Заместитель начальника отряда – начальник части Максим Кустов провел беседу на тему: «Безопасный отдых в летний период. Подготовка к летним каникулам. Правила поведения в природной среде, в том числе на водных объектах. Правила действий при возникновении или грозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей».

Максим Кустов поздравил с «Международным днем защиты детей» и пожелал всем учащимся Динского района, что бы сезон летних каникул был безопасным и позитивным.



