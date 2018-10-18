В Динской продолжают наводить порядок

Сегодня, 18 октября 2018 года, проводится очередная уборка стихийных свалок в станице Динской. По договоренностью с администрацией сельского поселения, руководители предприятий выделили транспортные средства для уборки территории станицы.

В этот раз в порядок приведут улицу Октябрьскую, Динскую и Красноармейскую (согласно очередности поступления информации о стихийных свалках).

Работы выполняет МУП «Динское».

Власти просят жителей Динской не выбрасывать мусор рядом с баками и не устраивать стихийные свалки.