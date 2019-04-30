В Динской произошла массовая авария

Сегодня, 30 апреля 2019 года, в станице Динской произошло массовое ДТП, в котором столкнулись 4 машины: две ГАЗели, ВАЗ 2110 и Мерседес Вито.

3 машины не выдержали дистанцию. Когда первая затормозила — остальные столкнулись «гармошкой». Случилась авария в 7.45 после железнодорожного моста, перед пешеходным переходом в сторону центра станицы.

По предварительной информации, первая машина не пропускала пешехода. Что стало причиной экстренного торможения — выясняется.

Пострадавших в ДТП нет.

Из-за аварии движение сильно затруднено - автомобильный затор тянется до самой первой школы.