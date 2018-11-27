В Динской пропал ребенок: полиция разыскивает Екатерину Киселеву

Отделом МВД России по Динскому району разыскивается Киселева Екатерина Алексеевна 2004 года рождения, которая 26 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы разыскиваемой: на вид 18 лет, рост около 170 см, волосы прямые, светлые до плеч, славянской внешности. Была одета: синяя куртка с капюшоном, черные джинсы и черные сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить по телефонам дежурной части отдела МВД России по Динскому району: 102 (для любых операторов мобильной связи) или 8 (86162) 6-15-94.