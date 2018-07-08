С 28 июня по 1 июля в Динской прошел Кубок России по полиатлону. В программе соревнований были представлены: пятиборье — бег 100,3км., стрельба из пневматической винтовки, плавание, метание.

В борьбе с представителями других регионов, сборная команда Краснодарского края заняла первое место.

Вторыми стали представители Калужской области.

Красноярский край — третий.

В личном зачёте среди мужчин первое место у динчанина Кирилла Кузнецова.

Четыре медали из шести — у сборной команды Краснодарского края.