В Динской прошел рейд судебных приставов, ГИБДД и налоговой
Сегодня, 31 июля 2019 года, сотрудники Федеральной службы судебных приставов, налоговой инспекции и ГИБДД проводили рейд по выявлению должников.
На улице Красной станицы Динской инспекторы ГИБДД останавливали автомобили, затем приставы с помощью специальной программы проверяли госномера и данные водителей на наличие задолженности.
Как сообщил журналистам сотрудник ФССП, арест накладывается, если есть долг более 3 тысяч рублей.
В ходе проверки максимальная задолженность составила 108 тысяч рублей, минимальная — 500 рублей.
В одном случае долг на юридическое лицо составил 34.5 тысячи рублей, но, как оказалось, он числится за предыдущим собственником автомобиля.
На одно автотранспортное средство был наложен арест за неуплату коммунальных услуг в размере 14 046 рублей. Машина передана на ответственное хранение должнику.
Такие рейды проводятся регулярно — несколько раз в неделю.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов и налоговой инспекции призывают вовремя оплачивать счета и долги, дабы избежать подобных инцидентов.
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