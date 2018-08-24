В Динской прошел субботник

Сегодня, 24 июля 2018 года, в станице Динской на улице Дербентской прошел субботник. В нем приняли участие сотрудники администрации и муниципальных учреждений. Очистили забор и тротуар вдоль улицы, побелили деревья, выкосили траву, убрали бросовый мусор.

Провели субботник перед первым сентября, ведь рядом находятся школа и детский сад. Теперь маршрут учащихся стал более безопасным, а улица – чище.

По словам местных жителей, раньше на перекрестке улиц Дербентской, Мира и по тротуару последней невозможно было пройти – ветки деревьев спускались прямо к земле. Сейчас же стало намного комфортнее.







