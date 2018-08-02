В Динской прошел вечер памяти Владимира Высоцкого

27 июля на фонтанной площади Динской состоялся фестиваль памяти поэта, певца и актера Владимира Высоцкого. Организаторами выступили клуб любителей творчества поэта «Вершина».

На мероприятии в исполнении членов клуба «Вершина» звучали песни и стихи Высоцкого. Вечер памяти посетили не только динчане, но и гости из Краснодара и Гулькевичи. Также было зачитано приветствие от сына поэта, и транслировалось телефонное интервью с двоюродной сестрой Высоцкого — Ирэны Высоцкой, которая проживает в Москве.



Помимо исполнения песен на площади была создана экспозиция, посвященная жизни и творчеству Владимира Семеновича. На ней были представлены книги, постеры, фотографии, графические работы, предоставленные художником Александром Лаврухиным. Также общественная организация представила бытовые экспонаты, которые отражают эпоху поэта, инсталлируя те вещи, которые были в окружении поэта. Был показан фильм, созданный творческим объединением «Ракурс».