В Динской прошли соревнования по спортивной акробатике

20 мая в спортивном комплексе «Аполлон» прошло первенство МБУ ДО « ДЮСШ № 1» по спортивной акробатике. В соревнованиях приняли участие 68 акробатов в возрасте от пяти до четырнадцати лет. Несмотря на то, что для многих участников это были первые в их спортивной жизни соревнования, юные спортсмены продемонстрировали оригинальные программы, соответствующие их возрасту и уровню подготовки.

Спортивные соревнования посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев — во втором юношеском разряде выступала его дочь Надежда, которая заняла 1 место.

В смешанных парах победителями стали:

Кира Лахина и Иван Федоров – 3 юношеский разряд,

Алиса Присяжная и Сергей Бирюков – 2 юношеский разряд.

В женских парах 1 место заняли:

Бублик Елизавета, Рослякова Яна – 3 юношеский разряд,

Коцюр София, Масальская Виктория – 3 юношеский разряд,

Иванчик Полина, Гинц Дарья – 2 юношеский разряд,

Кондратьева Надежда, Дробыш Вероника – 2 юношеский разряд,

Заико Ангелина, Вивчарь Виктория – 3 спортивный разряд.





В женских группах победили:

Габриелян Эвелина,Шуствал Олеся,Товкач Людмила - 3 юношеский разряд,

Жмейдо Ульяна,Москвинова Екатерина, Романская Ульяна - 3 юношеский р.

Присяжная Алиса, Славская Дарья, Дядюшкина Юлия - 2 юношеский разряд,

Ткалич Ксения, Шкуринская Екатерина, Лоточникова Василина – 2 юн. разряд

Кривова Алена, Мульгина Элла, Рослякова Яна – 1 юношеский разряд

Ануфриева Нелли,Живцова София, Хачатрян Соня – 3 спортивный разряд.

Завершили соревнования показательные выступления учащихся старшей возрастной группы.



