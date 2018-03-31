В Динской проведут фестиваль-конкурс национальных культур

15 апреля в 11.00 в станице Динской на фонтанной площади состоится фестиваль – конкурс национальных культур «Содружество талантов» посвященный Международному дню культуры.

Номинации:

1. Хореография- участники представят народный, фольклорный танец (русский танец, танец народов СНГ, танец народов мира, фольклорно-этнографический танец, народно-стилизованный танец, страдный танец и т.д. ).

2. Вокал- участники исполнят песни разных народов мира .

3. Народные промыслы - участвуют мастера декоративно-прикладного творчества, любители народных промыслов.

К участию в Фестивале приглашаются этнографические, фольклорные и национальные самодеятельные коллективы, участники творческих объединений народных промыслов и ремесел.

Возраст участников: 14-35 лет.

За дополнительной информацией обращаться в КУ МО Динской район «Молодежный центр» по адресу: ст. Динская, ул. Луначарского,13, тел.: 6-22-19, 6-25-85.



