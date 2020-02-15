В Динской провели День вывода советских войск из Афганистана

В Динской провели День вывода советских войск из Афганистана

В Динской провели День вывода советских войск из Афганистана

  62
9 часов назад АфганистанГазета РВСДень вывода советских войск из АфганистанаДинскаяДинской районНовости Динского районаСолдаты Афганистана

В ознаменовании 31-ой годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана на мемориале Динской состоялся митинг «Память нетленна».

Image title

Image title

Image title

К присутствующим обратился заместитель главы администрации Динского района по вопросам социального развития Александр Фисун:

«На этом митинге мы вновь вспоминаем тех, кого нет и отдаём слова глубокой благодарности всем, кто несёт до сих пор память о той далёкой войне».

Image title

Председатель Динской районной общественной организации ветеранов Афганистана Иван Щеглов напомнил всем о военно-патриотическом воспитании:

«Мне хочется обратиться к молодёжи. Сейчас вы являетесь продолжателями тех великих традиции советских наших войнов. В этом году мы отмечаем великую дату - 75 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это знаменательная дата, которая будет отмечаться не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье».

Image title

Со словами благодарности выступила председатель районного совета ветеранов Валентина Николаевна Прокопова.

Image title

На протяжении всего митинга выступающие благодарили бойцов, исполнявших свой воинский долг за пределами отечества, обращались с тёплыми словами к матерям, потерявших своих сыновей.

После присутствующие возложили венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам.Image title

Image title

Текст и фото: Регина Петросян 

Комментарии