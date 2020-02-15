В Динской провели День вывода советских войск из Афганистана
В ознаменовании 31-ой годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана на мемориале Динской состоялся митинг «Память нетленна».
К присутствующим обратился заместитель главы администрации Динского района по вопросам социального развития Александр Фисун:
«На этом митинге мы вновь вспоминаем тех, кого нет и отдаём слова глубокой благодарности всем, кто несёт до сих пор память о той далёкой войне».
Председатель Динской районной общественной организации ветеранов Афганистана Иван Щеглов напомнил всем о военно-патриотическом воспитании:
«Мне хочется обратиться к молодёжи. Сейчас вы являетесь продолжателями тех великих традиции советских наших войнов. В этом году мы отмечаем великую дату - 75 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это знаменательная дата, которая будет отмечаться не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье».
Со словами благодарности выступила председатель районного совета ветеранов Валентина Николаевна Прокопова.
На протяжении всего митинга выступающие благодарили бойцов, исполнявших свой воинский долг за пределами отечества, обращались с тёплыми словами к матерям, потерявших своих сыновей.
После присутствующие возложили венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам.
Текст и фото: Регина Петросян
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