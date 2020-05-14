В Динской пройдет День донора

21 мая в мобильной станции переливания крови при территории Динской поликлиники (ул. Кирпичная, 73а) пройдет День донора.

Время проведения: с 8.30 до 12.30.

Требование к донорам в связи с распространением коронавирусной инфекции:

Наличие справки об эпидблагополучии, в которую вносится обязательная информация о том, что донор за пределы РФ в течение последнего месяца не выезжал и в контакте с заболевшими коронавирусом не состоял.

Всех записавшихся доноров из Динской будет проверять врач-инфекционист. Остальным необходимо взять справку самостоятельно из поликлиники по месту прописки. Это касается также тех, кто явится без предварительной записи.

Без данной справки сдача крови не осуществляется.

Желающим стать донором необходимо записаться по телефону 8-861-62-6-51-62.

Будет сформирован порядок почасовой сдачи крови. Необходимо 80 человек, если записавшихся окажется больше, их запись перенесут на следующий месяц выезда мобильной станции переливания крови.

Медики призывают являться в строго назначенное при записи время. Обо всех изменениях в планах доноров после записи просьба сообщать заранее.

С собой необходимо иметь паспорт.

Те, кто придет сдавать кровь вне записи, будут приниматься между записанными ранее донорами в случае их неявки в указанный час. В порядке «живой» очереди.

Дополнительные подробности, а также список противопоказаний к донорству можно узнать по телефону 8-861-62-6-51-62.