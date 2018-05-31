В Динской пройдет фестиваль мороженого (программа мероприятий)
2 июня в Комсомольском парке состоится фестиваль мороженого.
10.00-10.40 — шоу робота-трансформера.
10.00-14.00 — творческая развлекательная программа для детей, квест для молодежи.
15.00-17.00 — концертная программа от агентства праздников и шоу «Резиденция лета»: шоу-группа «ШЕРИДАНС».
17.00-18.00 — «снежно-бумажное шоу», дискотека под открытым небом.
С 18.00 — музыкальный вечер.
Весь день: работа игровых интерактивных площадок, аттракционов. Те из них, которые предоставляются предпринимателями, будут работать платно. Остальные — бесплатно:
стрельба из лука;
напольный хоккей;
детский кольцеброс;
футбол;
мастер-класс от туристического клуба «Надежда» - каждый сможет почувствовать себя настоящим туристом.
Мороженое можно будет не только купить, но и получить бесплатно.
3 июня
12.00-18.00 — кино на траве, фестиваль воздушных змеев.
Комментарии
А во сколько конкретно бесплатное мороженое?