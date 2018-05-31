В Динской пройдет фестиваль мороженого (программа мероприятий)

2 июня в Комсомольском парке состоится фестиваль мороженого.

10.00-10.40 — шоу робота-трансформера.

10.00-14.00 — творческая развлекательная программа для детей, квест для молодежи.

15.00-17.00 — концертная программа от агентства праздников и шоу «Резиденция лета»: шоу-группа «ШЕРИДАНС».

17.00-18.00 — «снежно-бумажное шоу», дискотека под открытым небом.

С 18.00 — музыкальный вечер.

Весь день: работа игровых интерактивных площадок, аттракционов. Те из них, которые предоставляются предпринимателями, будут работать платно. Остальные — бесплатно:

стрельба из лука;

напольный хоккей;

детский кольцеброс;

футбол;

мастер-класс от туристического клуба «Надежда» - каждый сможет почувствовать себя настоящим туристом.

Мороженое можно будет не только купить, но и получить бесплатно.





3 июня

12.00-18.00 — кино на траве, фестиваль воздушных змеев.