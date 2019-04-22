В Динской пройдет фестиваль военной песни

30 апреля 2019 года в 11.00 состоится девятый фестиваль военной песни, посвященный Берлинской операции 1945 года «Тебе, солдат, поем мы славу». Пройдет он в РДК станицы Динской (ул. Красная, 23).

Участие в фестивале примут:

хоровые коллективы района, вокальные группы;

учащиеся образовательных школ района, воспитанники школ искусств района и др.

Динской районный совет ветеранов войны, труда, ВС и ПО приглашает всех, кому дорога память о защитниках нашей Родины.

Вход бесплатный.