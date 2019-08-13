В Динской пройдет концерт памяти Виктора Цоя

16 августа в 19.00 на центральной площади станицы Динской пройдет концерт, посвященный памяти музыканта Виктора Цоя. По традиции будут выступать творческие коллективы Динского района со своими авторскими песнями и хитами прошлого века, в том числе прозвучит и музыка Цоя. Также будет организована тематическая фотозона, а одним из основных событий вечера станет мотопробег от байк-клубов Краснодарского края — собираться и стартовать колонна будет в 18.00 в Динской на ул. Тельмана, 98 Б. Конечный пункт — фонтанная площадь.