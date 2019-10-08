В Динской пройдет молодежный фестиваль «Свежий ветер»

В Динской пройдет молодежный фестиваль «Свежий ветер»
Фото: twitter.com

В Динской пройдет молодежный фестиваль «Свежий ветер»

  41
50 минут назад Газета РВСДинскаяДинской районМолодежный фестивальМолодежный центр ДинскойНовости Динского районаСвежий ветерФестиваль молодежиФестиваль современного молодежного творчестваФестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер»

25 октября в «Молодежном центре» Динской в 15:00 пройдет традиционный фестиваль современного молодежного творчества «Свежий ветер». В программу мероприятия войдут следующие направления:

  •  Рок;

  • Рэп;

  • Современный танец;

  • Уличный танец и др. 

Заявки на участие принимаются до 20 октября по адресу: ул. Красная, 72 «А». 

Главная цель фестиваля — вовлечение молодежи в творческую деятельность, выявление талантов в современных видах исполнительского искусства.

Первый этап будет проходить на районном уровне. После него победители отправятся представлять Динской район на следующем краевом этапе, который состояится 1 ноября в Тимошевском районе. 

Подробную информацию можно получить по телефону: 6-22-19. 

Комментарии