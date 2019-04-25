В Динской пройдет ярмарка вакансий

26 апреля 2019 года с 10.00 до 12.00 в Динском районном организационно-методическом центре (ст. Динская, ул. Красная, 71) состоится ярмарка вакансий и учебных мест. Организатор — Центр занятости населения Динского района.

Посетителей ярмарки познакомят с имеющимися на предприятиях и в организациях вакансиями, условиями работы, размером зарплат, дадут юридическую консультацию в рамках законодательства о труде и организации предпринимательской деятельности.

Специалисты также расскажут об учебной базе края, о возможностях подготовки, переподготовки, повышения квалификации, проведут компьютерное тестирование по определению профессиональных предпочтений и склонностей.