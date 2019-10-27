В Динской район придут первые морозы
Кубанская осень как можно дольше старается порадовать своим теплом. Но, от холодов никуда не деться. На предстоящей неделе синоптики уже обещают первые морозы.
Температура будет опускаться постепенно. В понедельник еще будет относитекльно тепло - +18 градусов.
Во вторник и среду синоптики обещают дожди, с понижением температуры до 17-13 тепла днем и 9-7 ночью.
С четверга снова вернется солнечная погода, но уже без тепла. +6-7 градусов днем, а вот ночью температура опустится до -2.
Некоторые специалисты даже прогнозируют первый снег в Динском районе в пятницу.
Так что, не забывайте одеваться по погоде.
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