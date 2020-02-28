Сессия депутатов: вопросы бюджета, ремонтов и не только
В районной администрации 27 февраля прошла 71-я сессия Совета муниципального образования Динской район. На повестке дня стоял перечень из 21 вопроса, которые необходимо было согласовать с собравшимися депутатами.
По вопросам финансов стало известно, что общий объем районного бюджета на 2020 год увеличивается на 448 тыс. рублей за счет увеличения объема источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета и составит 107 млн. 919 тыс. 900 рублей. Эти средства планируется распределить по следующим направлениями:
1. На реализацию программы "Инфраструктурное развитие и жилищная политика" в сумме 448 тыс. рублей, в том числе на техническое обслуживание и аварийно–диспетчерское обеспечение объекта «Газопровод среднего давления и ШГРП № 5 для товарищества «Казачок» в сумме 448 тыс. рублей.
2. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований путем уменьшения объема средств в сумме 13 млн. 374 тыс. 700 рублей, по следующим мероприятиям:
- в части расходов, предусмотренных на реализацию "Инфраструктурное развитие и жилищная политика" в сумме 7 млн. рублей, в том числе:
* строительство детского сада в ст. Динской на 250 мест (ПСД и ПИР) в сумме 5 млн. рублей;
* строительство пристройки начальной школы на 400 мест на территории БОУ СОШ №3 в сумме 2 млн. рублей (ПСД и ПИР);
- в части расходов, предусмотренных на реализацию программы "Развитие образования" в сумме 1 млн. рублей (в части финансирования охраны учреждений).
- в части расходов, предусмотренных на содержание администрации Динского района в сумме 2 млн. 752 тыс. 200 рублей;
- в части расходов, предусмотренных на оплату процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Динской район в сумме 2 млн. 622 тыс. 500 рублей.
3.Высвободившиеся средства в сумме 13 млн. 374 тыс. 700 рублей направить следующим главным распорядителям средств:
- Выделить Старомышастовскому поселению на реконструкцию стадион 4 млн. рублей;
- на реализацию программы "Инфраструктурное развитие и жилищная политика" в сумме 9 млн. 374 тыс. 700 рублей, в том числе:
* на реконструкцию стадиона при ДЮСШ №3;
* на содержание МКУ МО Динской район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу" в сумме 5 млн. 374 тыс. 700 рублей.
Также в связи с вступлением Динского района в государственную программу Краснодарского края «Развитие образования» для выполнения ряда проектов из краевого бюджета будут выделены средства, которые, вместе с софинансированием района, будут потрачены на следующее:
- ремонт фасада БОУ СОШ № 1 в сумме 6 млн. 411 тыс. 400 рублей;
- ремонт кровли БОУ СОШ № 2 в сумме 5 млн. 375 тыс. 800 рублей;
- ремонт кровли БОУ СОШ № 10 в сумме 4 млн. 849 тыс. 300 рублей;
- ремонт спортивно зала и благоустройство территории БОУ СОШ № 26 в сумме 6 млн. 149 тыс. 800 рублей;
- ремонт спортивного зала БОУ СОШ № 31 в сумме 4 млн. 558 тыс. 900 рублей;
- ремонт кровли БОУ СОШ № 53 в сумме 2 млн. 749 тыс. 900 рублей;
- ремонт кровли и благоустройство территории ДОУ № 4 в сумме 8 млн. 214 тыс. 100 рублей;
- ремонт кровли ДОУ № 26 в сумме 1 млн. 624 тыс. 400 рублей;
- ремонт кровли ДОУ № 50 в сумме 3 млн. 885 тыс. рублей.
Также за прошедший период отчитались МКУ МО Динской район «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК». За 2019 год было освоено более 700 млн. рублей с привлечением краевого и федерального бюджета, за счет чего было построено и введено в эксплуатацию 3 социально-значимых объекта:
1. Школа на 1100 мест в Южном;
2. Крытый бассейн в БОУ СОШ №1 станицы Динской;
3. Детский сад на 200 мест в Новотитаровской.
Помимо перечня уже построенных объектов, в 2019 году были запланированы работы над следующими проектами:
1. Строительство малобюджетного спортивного комплекса в Новотитаровской;
2. Строительство спортивного центра по ул. Красной 1Б/1 в Динской;
3. Детский сад в Зарождении;
4. Строительство здания амбулатории врача общей практики в Агрономе.
Кроме того, в 2019 году учреждением осуществлялась подготовка технической документации и контроль за ходом проектирования спортивных залов в БОУ СОШ №9 х. Карла Маркса, БОУ СОШ №21 в Красносельском и БОУ СОШ №14 в Васюринской. Стоимость проектирования спортивных залов составила 4,8 млн. рублей, а стоимость строительства ориентировочно составляет 128 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию объектов планируется в первом полугодии 2021 года.
На собрании Совета также был решен вопрос о предоставлении муниципальных нежилых помещений Краснодарской общественной организации детско-юношескому, молодежному спортивному клубу боевых искусств «Пересвет» в безвозмездное пользование. Теперь у клуба «Пересвет» имеется собственное здание в Первореченском на ул. Ленина 311А.
Помимо всего прочего, депутаты рассмотрели и поддержали предложение Совета ветеранов Новотитаровской о присвоении станице звания «Станица воинской доблести». Сделано это было в целях увековечивания памяти погибших защитников и освободителей станицы Новотитаровской, военно-патриотического и гражданско-нравственного воспитания граждан, исходя из необходимости сохранения военно-патриотического наследия.
В конце заседания состоялось награждение заместителя председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район Л.В. Ивницкой, добровольную отставку которой также рассмотрели на сессии.
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