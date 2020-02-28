Сессия депутатов: вопросы бюджета, ремонтов и не только

В районной администрации 27 февраля прошла 71-я сессия Совета муниципального образования Динской район. На повестке дня стоял перечень из 21 вопроса, которые необходимо было согласовать с собравшимися депутатами.

По вопросам финансов стало известно, что общий объем районного бюджета на 2020 год увеличивается на 448 тыс. рублей за счет увеличения объема источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета и составит 107 млн. 919 тыс. 900 рублей. Эти средства планируется распределить по следующим направлениями:

1. На реализацию программы "Инфраструктурное развитие и жилищная политика" в сумме 448 тыс. рублей, в том числе на техническое обслуживание и аварийно–диспетчерское обеспечение объекта «Газопровод среднего давления и ШГРП № 5 для товарищества «Казачок» в сумме 448 тыс. рублей.

2. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований путем уменьшения объема средств в сумме 13 млн. 374 тыс. 700 рублей, по следующим мероприятиям:

- в части расходов, предусмотренных на реализацию "Инфраструктурное развитие и жилищная политика" в сумме 7 млн. рублей, в том числе:

* строительство детского сада в ст. Динской на 250 мест (ПСД и ПИР) в сумме 5 млн. рублей;

* строительство пристройки начальной школы на 400 мест на территории БОУ СОШ №3 в сумме 2 млн. рублей (ПСД и ПИР);

- в части расходов, предусмотренных на реализацию программы "Развитие образования" в сумме 1 млн. рублей (в части финансирования охраны учреждений).

- в части расходов, предусмотренных на содержание администрации Динского района в сумме 2 млн. 752 тыс. 200 рублей;

- в части расходов, предусмотренных на оплату процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Динской район в сумме 2 млн. 622 тыс. 500 рублей.



3.Высвободившиеся средства в сумме 13 млн. 374 тыс. 700 рублей направить следующим главным распорядителям средств:

- Выделить Старомышастовскому поселению на реконструкцию стадион 4 млн. рублей;

- на реализацию программы "Инфраструктурное развитие и жилищная политика" в сумме 9 млн. 374 тыс. 700 рублей, в том числе:

* на реконструкцию стадиона при ДЮСШ №3;

* на содержание МКУ МО Динской район "Служба заказчика по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу" в сумме 5 млн. 374 тыс. 700 рублей.