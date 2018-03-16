В Динской районной поликлинике пройдет День здоровья

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. С целью раннего выявления туберкулеза в Динском районе 24 марта 2018 года проводится День здоровья.

Мероприятие проводится в Динской районной поликлинике по адресу: ст. Динская, улица Кирпичная, 73а, с 9.00.

В ходе акции будут вести прием врачи-специалисты: фтизиатры, детский фтизиатр, пульмонологи, терапевты, дерматолог, инфекционист, офтальмолог, врач функциональной диагностики (ЭКГ). Будет работать флюорограф.

Приглашаются все желающие обследоваться и получить консультацию.