В Динской ребенок чуть не упал в открытый люк

В редакцию «РВС» поступило очень эмоциональное обращение жительницы Динской. Молодая мама едва удержала сына, чуть не свалившегося в ничем не прикрытый люк на въезде в станицу Динскую. Оставим за кадром эмоции и приведем только факты.

«Первый раз я увидела этот люк еще в конце августа. Прислала фото в «РВС, рассказала, что при въезде в Динскую есть автобусная остановка – "Крайняя". Рядом — магазин «Магнит», строящийся комплекс «Белые Росы». Вдоль дороги, как раз там, где ходят люди и образовалась тропинка, — открытый люк. Написала, что его нужно срочно закрыть, ведь могут упасть и покалечиться люди! Мне тогда звонили из администрации, сказали, что решат этот вопрос.

Но спустя два месяца я обнаружила, что люк по-прежнему открыт! Мы шли с ребенком в темноте по этой тропинке, и он чуть не свалился в эту яму! Люк до сих пор не прикрыли, неужели ждут человеческих жертв?»

Молодая мама сообщила, что по этому вопросу обращалась в районную администрацию, просила решить эту проблему, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

«Никому нет дела до этой ямы, а в итоге мой ребенок чуть не покалечился! Кто отвечает за этот клочок земли, кто должен заниматься этим люком?» - негодует женщина.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, журналисты обратились к начальнику службы содержания дорог НАО«ДСУ-1» Индару Мельгошу.

Внимательно выслушав вопрос и посмотрев фото, Индар Азметович пояснил, что у каждого люка есть свой собственник — организация, которой он принадлежит. Будь то канализационный люк или смотровой — для того чтобы следить за состоянием коммуникаций. Дорожники отвечают только за люки, находящиеся непосредственно на проезжей части.

- Согласно федеральному закону «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в России», «прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций».

Далее журналисты обратились в администрацию Динского сельского поселения. Нас тут же заверили, что специалисты ЖКХ выехали на место. Через десять минут в «РВС» прислали фото закрытого люка. Коммунальщики закрыли его крышкой, тем самым поставив точку в этом вопросе.

Когда мы сообщили радостную новость молодой маме, она написала нам в ответ: «Два месяца назад это нужно было делать!» и пообещала, что обязательно прогуляется в том краю и посмотрит, надежно ли закрыт люк.







