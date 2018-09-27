В Динской ребенок сбежал с места ДТП

26 сентября примерно в 13 часов дня на перекрестке улиц Красной и Пролетарской в районе Торгового дома Остапенко произошло ДТП с участием ребенка.

Подробно о случившемся «РВС» рассказали свидетели происшествия.

Водитель на «Тойота Камри» ехала в сторону терминала Сбербанка, ей навстречу — другое авто. В этом месте расположена парковка, что очень затрудняет видимость. Девочка лет 8 переходила дорогу не по пешеходному переходу. Та машина, что ехала навстречу «Тойоте», пропустила девочку. Ребенок быстро стал перебегать дорогу, и водитель на «Камри» даже не заметила ее. Машина ехала очень медленно, ребенок буквально бросился на капот, даже осталась небольшая вмятина.

Водитель остановила машину, вышла расстроенная и растерянная. Девочка стала убегать. Водитель не могла оставить машину и поехать за ней, так как она в таком случае сбежала бы с места происшествия. Она стала кричать прохожим, чтобы остановили ребенка, вдруг она пострадала и нужна медицинская помощь. Но девочка стала убегать со словами: «Отпустите меня, пожалуйста, и ничего не говорите маме.

Водитель вызвала полицию. Сотрудники ГИБДД приехали очень быстро,замерили, сколько от места происшествия до пешеходного перехода. Так как там больше 15 метров, то сказали, что водитель не виноват и ребенок должен был переходить дорогу по пешеходному переходу.

Девушка так переволновалась, что ей самой пришлось обращаться к медикам».

В ГИБДД журналистам «РВС» по поводу данного ДТП пояснили, что сейчас ведется административное расследование, по предварительным данным водитель не виновата.

Как выяснила «РВС», девочка — ученица школы № 4. Ребенок не пострадал, в Динскую ЦРБ родители с ней не обращались.



















