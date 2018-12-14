В Динской росгвардейцы задержали домушника

13 декабря 2018 года около 3 часов ночи на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии Динского района поступило сообщение о срабатывании охранной сигнализации в одном из домовладений в станице Динской.

Когда на указанный адрес прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, то в результате осмотра здания обнаружила дверь со следами взлома.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю журналисту "РВС" сообщили следующую информацию: «Сотрудники заблокировали выходы и вызвали подкрепление. В результате данных действий в доме был обнаружен и задержан неизвестный. Личность его установлена. Им оказался 30-летний краснодарец, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. По его словам, он проник в домовладение с целью завладеть чужим имуществом.

Для дальнейших разбирательств задержанный передан следственно-оперативной группе полиции».