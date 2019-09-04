В Динской сбили девочку, которая ехала на велосипеде по «зебре»

2 сентября в 7.40 в Динской на улице Гоголя водитель «Митсубиси-Лансер» допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку. Она переезжала дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. 13-летняя велосипедистка получила различные травмы.

ОГИБДД по Динскому району напоминает жителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и с самого детства приучать к этому своих детей.

Так, вчера, 3 сентября, в рамках проведения общекраевого дня безопасности сотрудники Госавтоинспекции в школах и детских садах провели познавательные занятия на тему безопасности. Так например, полицейские вместе с аниматорами студии детских праздников «Наше королевство» (@nashe_korolevstvo23) посетили детский сад № 3 ст. Динской и напомнили ребятам о важности соблюдении ПДД, разъяснили правила перехода дороги.



