В Динской «семерка» на скользкой дороге протаранила эвакуатор

В Динской «семерка» на скользкой дороге протаранила эвакуатор
Фото очевидцев ДТП

В Динской «семерка» на скользкой дороге протаранила эвакуатор

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1 час назад АварияГИБДДДинскаяДПСДТПДТП в ДинскойНовости Динсокго районаПроисшествие

25 октября  произошло ДТП на пересечении улиц Красной и Революционной в станице Динской.  Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением на скользкой после дождя   дороге, допустил занос  машины на встречную полосу  и столкнулся там  с эвакуатором ISUZU.

В результате ДТП никто не пострадал. «Легковушка» получила серьезные повреждения.

Как сообщили «РВС»  очевидцы, аварии на этом перекрестке – не редкость. Но в сегодняшнем ДТП свою роль сыграла непогода. Управление автомобилем  в дождь требует  особого внимания от водителя.  Стекла запотевают и видимость затруднена.  При движении на мокрой дороге может образоваться водяной клин, когда колеса теряют контакт с дорогой и машина попросту всплывает. Особенно  часто такое происходит при движении по лужам на высокой, не менее 60-70 км/ч, скорости. К тому же пасмурная погода  для многих не является поводом включать не только фары, но и габаритные огни. И серые автомобили просто сливаются  с горизонтом и дорогой.

Дорогие водители, будьте внимательны за рулем! Берегите себя и  других участников дорожного движения.

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