В Динской «семерка» на скользкой дороге протаранила эвакуатор

25 октября произошло ДТП на пересечении улиц Красной и Революционной в станице Динской. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 не справился с управлением на скользкой после дождя дороге, допустил занос машины на встречную полосу и столкнулся там с эвакуатором ISUZU.

В результате ДТП никто не пострадал. «Легковушка» получила серьезные повреждения.

Как сообщили «РВС» очевидцы, аварии на этом перекрестке – не редкость. Но в сегодняшнем ДТП свою роль сыграла непогода. Управление автомобилем в дождь требует особого внимания от водителя. Стекла запотевают и видимость затруднена. При движении на мокрой дороге может образоваться водяной клин, когда колеса теряют контакт с дорогой и машина попросту всплывает. Особенно часто такое происходит при движении по лужам на высокой, не менее 60-70 км/ч, скорости. К тому же пасмурная погода для многих не является поводом включать не только фары, но и габаритные огни. И серые автомобили просто сливаются с горизонтом и дорогой.

Дорогие водители, будьте внимательны за рулем! Берегите себя и других участников дорожного движения.