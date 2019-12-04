В Динской сгорела машина и часть кровли времянки (видео)

1 декабря в станице Динской на улице Железнодорожной произошло загорание автомобиля ВАЗ-2109, который стоял под навесом во дворе. От горящей машины огонь перекинулся на тот самый навес и часть кровли времянки.

Машина сгорела полностью.

Как рассказал журналисту «РВС» исполняющий обязанности начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигельдиев, в 10.43 поступил сигнал на пульт. В 10.44 выехали пожарные наряды. В 10.49 прибыли на место. В 11.00 пожар ликвидировали.

Предположительная причина — короткое замыкание.

Погибших и пострадавших нет.