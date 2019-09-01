В Динской сильно избили ребенка. Ищут свидетелей

Вчера вечером, 31 августа, при неизвестных обстоятельствах в станице Динской избили 13-летнего парня.

Как рассказал журналисту «РВС» отец пострадавшего, в таком состоянии в начале девятого вечера, вернувшись с работы, его нашла возле дома мать.

«По голове сильно били. Зашивали рот. Когда спрашивают, что случилось — молчит как рыба. Мы не можем понять, что именно случилось, где его так избили. Сейчас появилась информация, что это случилось на улице Школьной. Если кто-то стал свидетелем этого, просим связаться с нами. Телефон отца: 8 (900) 242-69-30».

Фото ребенка после зашития раны.

В Динской ЦРБ подтвердили, что в 21.17 госпитализировали этого ребенка. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана лица. Состояние пациента стабильное.

Из ЦРБ было направлено уведомление в полицию.

Правоохранители сообщили журналисту, что в данный момент проводится проверка по этому делу.