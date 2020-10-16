Новые светофоры в Динской сначала включили, но потом выключили
“В Динской на углу Калинина и Красной включили светофор”, – стали сообщать динчане.
Но как оказалось, ненадолго.
Журналист “РВС” вышла на данный перекресток, со световыми устройствами возились специалисты. Спустя 5 минут ее пребывания на месте, их снова отключили.
Как выяснилось, рабочие просто протестировали и включили светофоры на режим желтого сигнала. Говорят, чтобы водители привыкли. Возможно, запустят в понедельник 19 октября.
Но и нескольких минут хватило, чтобы понять: к такому регулированию движения готовы не все. Мы стали свидетелями, как в основном на красный свет переходят дети, не замечая включенный запрещающий сигнал.
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